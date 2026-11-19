У Великій Британії дослідники виявили зв’язок між частою роботою в нічні зміни та незначними відмінностями у структурі серця й роботі серцевого м’яза. Про це повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі European Heart Journal – Cardiovascular Imaging.

Дані понад 42 тисяч людей

Автори проаналізували дані проспективної когорти UK Biobank, до якої увійшли 42 671 чоловік і жінка. Середній вік учасників на початку дослідження становив 52 роки, а 1322 людини повідомили, що часто працюють у нічні зміни. До аналізу не включали учасників, які на старті мали серцево-судинні захворювання.

За результатами магнітно-резонансної томографії серця, люди з частою нічною роботою мали дещо товстіші стінки серця відносно розміру головної насосної камери та трохи менші серцеві камери. Також виявили незначну відмінність в одному з показників скорочення серцевого м’яза. Водночас суттєвої різниці у фракції викиду — стандартному показнику загальної насосної функції серця — дослідники не зафіксували.

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Відмінності у показниках крові

Часта нічна робота також асоціювалася з відмінностями в окремих біомаркерах крові. Зокрема, учасники мали нижчі рівні DHA — омега-3 жирної кислоти, пов’язаної зі здоров’ям серця і судин, — а також деяких показників, пов’язаних із ліпопротеїнами високої щільності. Водночас у них були вищими маркери, пов’язані з тригліцеридами та запаленням.

Автор дослідження Мувей Лі з Чженчжоуського університету наголосив, що робота мала спостережний характер і не доводить, що нічні зміни безпосередньо ушкоджують серце. Виявлені відмінності були невеликими середніми показниками на рівні популяції та не означають, що всі працівники нічних змін матимуть серцеві захворювання або серцеву недостатність.

Науковці зазначили, що потрібні подальші дослідження з повторними оцінками графіка нічної роботи та візуалізацією серця. Вони також вказали на обмеження: учасники UK Biobank переважно були здоровими добровольцями європейського походження, що обмежує можливість поширювати результати на інші групи населення.

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