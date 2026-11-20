Уряд Нідерландів представив план розвитку національної оборонно-технологічної та промислової бази до 2030 року. На його реалізацію передбачили €1,6 млрд. Мета програми — збільшити оборонну промисловість країни на 40% і довести виторг галузі приблизно до €15 млрд, повідомляє Defense News.

Пріоритетами визначили інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, командування на основі даних і цифрову стійкість, безпілотні та автономні системи, а також забезпечення військ. Уряд зазначив, що характер війни змінюється під впливом космічних технологій, електромагнітного спектра, штучного інтелекту, кіберзасобів, дронів і далекобійного озброєння.

Виробництво та постачання

Із загального бюджету €600 млн спрямують на промислові екосистеми та масштабування виробництва, €320 млн — на міжнародну співпрацю, ще €150 млн — на підвищення стійкості ланцюгів постачання. Уряд також розраховує, що внутрішня частка доходів оборонної промисловості зросте на 50% і перевищить €10 млрд до 2030 року, тоді як експорт має зрости приблизно на 25%.

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Міністерство оборони планує з 2027 року надавати більшої ваги походженню продукції та постачальників під час закупівель. Із першого кварталу 2028 року мають запровадити нові правила закупівель, що враховуватимуть походження сировини й компонентів, а також прозорість ланцюгів постачання.

Фонд та інститут

Для поліпшення доступу оборонних компаній до фінансування Міністерство оборони разом із Invest-NL створить фонд обсягом €200 млн для підприємств подвійного призначення у сферах оборони та безпеки. У 2028 році також планують заснувати Національний інститут оборонних технологій. Його щорічний бюджет до 2030 року має зрости до €350 млн, а завданням стане прискорення інновацій і масштабування виробництва.

Нідерланди мають намір посилити захист стратегічно важливих оборонних компаній від небажаних поглинань та інвестицій, а також від витоку чутливих технологій і експертизи. Додаткові правові інструменти для цього планують запровадити з 2028 року. Країна також має намір співпрацювати в пріоритетних напрямах із Бельгією, Німеччиною, Францією, Великою Британією та державами Північної Європи.

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