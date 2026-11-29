У Гаазі, Нідерланди, Нідерланди та Індонезія в понеділок співголовуватимуть на зустрічі високого рівня Глобального альянсу з реалізації рішення про дві держави. Про це 29 листопада повідомило Anadolu Agency.

Підтримка рішення про дві держави

У неділю Нідерланди відзначили Міжнародний день солідарності з палестинським народом. У дописі в соціальній мережі X Міністерство закордонних справ Нідерландів підтвердило підтримку справедливого й тривалого миру між ізраїльтянами та палестинцями, заснованого на узгодженому рішенні про дві держави.

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Відомство також заявило, що Нідерланди прийматимуть цю зустріч разом з Індонезією. Міністерство пов’язало проведення заходу зі своєю підтримкою такого підходу до врегулювання.

Зустріч у Гаазі

За даними агентства, мета зустрічі — перетворити політичну підтримку на скоординовані заходи для збереження палестинської державності, дотримання міжнародного права та припинення ізраїльської окупації.

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