Нідерланди виступили проти ініціативи Конгресу США, яка передбачає посилення обмежень на продаж Китаю передового обладнання для виробництва мікрочипів, зокрема продукції нідерландської компанії ASML. У Міністерстві закордонних справ країни назвали неприйнятною спробу Вашингтона встановлювати правила для нідерландських компаній, повідомляє Politico.

Суперечка щодо експортних правил

Двопартійний законопроєкт MATCH Act пропонує надати союзникам США, зокрема Нідерландам і Японії, 150 днів для узгодження обмежень на продаж та обслуговування передового обладнання для виробництва чипів у Китаї з американськими правилами. Якщо цього не станеться або країни не продемонструють прогресу, законопроєкт передбачає обов’язок Міністерства торгівлі США в односторонньому порядку поширити американський експортний контроль на обладнання, що постачається з цих держав.

Речник МЗС Нідерландів заявив, що головною проблемою законопроєкту є його екстериторіальний характер. За його словами, кожна держава самостійно відповідає за політику національної безпеки та експортний контроль, а екстериторіальні заходи суперечать цьому принципу у відносинах між партнерами.

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Ризики для ASML і постачальників

ASML є ключовим виробником високоточних літографічних машин, які використовують для нанесення схем на кремнієві пластини. Китай торік забезпечив майже третину виручки компанії, тому нові обмеження можуть додатково звузити можливості ASML продавати та обслуговувати обладнання на китайському ринку.

Нідерланди вже запровадили контроль за експортом менш передових систем глибокої ультрафіолетової літографії DUV у 2023 році. Найсучасніші системи екстремальної ультрафіолетової літографії EUV ASML до Китаю не постачала. MATCH Act може поширити обмеження на додаткові види DUV-обладнання та посилити правила його сервісного обслуговування в КНР.

Фінансовий директор ASML Роджер Дассен раніше застерігав, що подальші обмеження здатні прискорити розроблення в Китаї конкурентних технологій. Занепокоєння законопроєктом також висловлюють у Німеччині: німецька ZEISS виробляє високоточні лінзи та дзеркала для машин ASML.

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