Naval Group уклала контракт із нідерландською компанією Van Halteren Technologies на постачання якірних лебідок для варіанту неатомного ударного підводного човна Scorpène. Це перший контракт у сфері підводних човнів, який розширює співпрацю Team Orka за межі програми Replacement Netherlands Submarine Capability, повідомляє European Security and Defence.

Співпраця поза програмою Orka

Team Orka очолює Naval Group. До команди входить мережа нідерландських компаній, залучених до будівництва нових підводних човнів класу Orka для Королівських ВМС Нідерландів.

Розширення партнерства ґрунтується на зв’язках Naval Group із нідерландською промисловістю, налагоджених у межах програми заміни підводних човнів. За Угодою про промислову співпрацю з Міністерством економіки Нідерландів компанія Naval Group зобов’язалася підтримувати довгострокову взаємодію та обмін знаннями з нідерландською суднобудівною галуззю.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Адаптація лебідки

Торік компанії підписали контракт на постачання для підводних човнів класу Orka центральних гідравлічних силових установок, систем охолодження і заморожування провізії, а також якірних лебідок і шпилів. Van Halteren Technologies раніше брала участь у створенні гідравлічних систем для підводних човнів класу Walrus Королівських ВМС Нідерландів.

Генеральний директор Van Halteren Technologies Ізаак Верман повідомив, що конструкцію якірної лебідки для Orka адаптували для використання на підводних човнах Scorpène. Директор Naval Group у Нідерландах Марк Дондервінкель заявив, що контракт свідчить про цінність знань і досвіду нідерландської промисловості для міжнародних програм компанії.

Naval Group описує Scorpène як багатоцільовий малопомітний підводний човен для операцій на великих і малих глибинах. Він призначений, зокрема, для боротьби з надводними кораблями й підводними човнами, спеціальних операцій та збирання розвідданих.

Читай нас у