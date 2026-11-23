Нідерландський орган із захисту даних закликав споживачів не купувати розумні окуляри з камерами та функціями штучного інтелекту. Регулятор попередив, що такі пристрої можуть порушувати приватність людей поруч із користувачем і створювати ризики для безпеки самих власників, повідомляє TechCrunch.

Запис у публічних місцях

Відомство заявило, що використання підключених до інтернету окулярів, які можуть постійно вести запис, для фіксації людей у громадських місцях майже завжди заборонене. Критики таких пристроїв зазначають, що ними можуть знімати людей без їхньої згоди, зокрема для переслідування жінок.

Деякі моделі мають світлові індикатори запису. Водночас захисники приватності вважають такі сигнали недостатньо помітними. Також уже створено мобільні застосунки, здатні виявляти поблизу користувачів розумних окулярів.

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Помилки під час тестування

Нідерландський регулятор також попередив про неправильні та небезпечні результати, які можуть видавати пристрої. Під час одного з тестів неназвана пара окулярів дала поради щодо побачень дорослій людині, яка повідомила про зацікавленість неповнолітнім.

В іншому випадку окуляри неправильно прочитали етикетку ліків і заявили, що викликали швидку допомогу, хоча цього не сталося. Рекомендація нідерландської влади з’явилася після того, як уряд Норвегії у вересні повідомив, що розглядає можливість заборони пристроїв із камерами.

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