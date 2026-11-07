Збірна Нігерії обіграла Японію з рахунком 2:1 у фіналі чемпіонату світу FIFA серед дівчат до 17 років, який відбувся в Рабаті, Марокко. Команда, відома як Flamingos, уперше здобула цей трофей і стала першою африканською збірною, що виграла турнір, повідомляє Premium Times.

Голи у фіналі

Нігерійки вийшли вперед на 39-й хвилині завдяки дальньому удару Ававу Башіру. Голкіперка Японії Коу Кадовакі не втримала м’яч, і той опинився у воротах. На 47-й хвилині Олуебубе Умеджіаку подвоїла перевагу Нігерії.

Японська команда скоротила відставання на 80-й хвилині — відзначилася Фукі Іто. У компенсований час нігерійки зберегли мінімальну перевагу та довели матч до перемоги на полі Футбольного комплексу Мохаммеда VI.

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Шлях до титулу

Кампанія Нігерії на турнірі розпочалася з поразки від Польщі з рахунком 1:2. Після цього команда Акема Бусарі перемогла Пуерто-Рико та чинних чемпіонок із КНДР на груповому етапі, а в плей-оф здолала Мексику й Венесуелу.

У півфіналі Flamingos перемогли Бразилію з рахунком 3:1, причому Башіру забила два м’ячі. Цей результат вивів Нігерію до першого в її історії фіналу змагань. До нинішнього турніру найкращим результатом команди було третє місце на чемпіонаті світу 2022 року в Індії.

Японія вигравала турнір у 2014 році та була фіналісткою у 2010 і 2016 роках. Поразка від Нігерії стала для японської збірної невдачею у її четвертому фіналі. За матчем у Рабаті з трибун спостерігали президент FIFA Джанні Інфантіно та президент Африканської конфедерації футболу Патріс Мотсепе.

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