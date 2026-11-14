Нігерія перемогла Танзанію 3:1 у відборі на Кубок Африки — BBC Sport

Збірна Нігерії в Уйо обіграла Танзанію з рахунком 3:1 у кваліфікації Кубка африканських націй 2027 року. Дублем після виходу на заміну відзначився нападник Толу Арокодаре, а перший гол господарів забив Альхассан Юсуф. Про це повідомляє BBC Sport.

Дубль Арокодаре після перерви

Нігерійці відкрили рахунок уже на другій хвилині: Юсуф забив після передачі Адемоли Лукмана. Танзанія зрівняла рахунок після пів години гри зусиллями Альфонса Мсанги.

Арокодаре вийшов на поле після перерви та на 52-й хвилині повернув перевагу господарям, переправивши у ворота низову передачу Вілфреда Ндіді. Через вісім хвилин форвард, який виступає за «Аякс» на правах сезонної оренди з «Вулвергемптона», прийняв передачу Мозеса Усора з лівого флангу та забив третій м’яч Нігерії.

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Становище в групі

Після трьох матчів команда Еріка Шелля відстає від лідера групи L Гвінеї-Бісау на одне очко. Танзанія як одна з країн-господарок фінальної частини турніру вже має гарантовану путівку на Кубок африканських націй, тоді як Нігерія бореться за єдине кваліфікаційне місце у групі.

В інших матчах відбору Лівія на виїзді перемогла Туніс — 2:0, а Кенія на 90-й хвилині врятувала нічию 2:2 у грі з ПАР. Буркіна-Фасо здолала Мавританію 1:0 завдяки голу Елохіма Каборе на 94-й хвилині, а Ефіопія перемогла Мозамбік з рахунком 1:0.

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