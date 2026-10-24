Нігерія планує розширити естакаду в Макурді — Premium Times Nigeria

Федеральна влада Нігерії та уряд штату Бенуе планують розширити естакаду Вурукум у місті Макурді, щоб поліпшити рух транспорту біля жвавого кільця. Запропоновані зміни передбачають збільшення ширини проїзної частини з кожного боку споруди. Про це повідомляє Premium Times Nigeria.

Перегляд проєкту

Федеральний контролер робіт у штаті Бенуе Мукаїла Данладі заявив, що окремі елементи будівництва переглядають після звернення губернатора штату Хайсінта Алії. За його словами, зміни мають збільшити пропускну спроможність естакади та полегшити рух автомобілів у районі кільця Вурукум.

Початковий проєкт передбачав загальну ширину естакади 11 метрів: дві проїзні частини по 3,65 метра, пішохідну доріжку шириною 0,7 метра та розділювальну смугу завширшки 0,4 метра. У запропонованому варіанті ширина проїзної частини з кожного боку має становити 10,3 метра, а розділювальної смуги — один метр. Переглянутий проєкт ще потребує схвалення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Хід будівництва

За даними Данладі, будівництво естакади виконано на 69,87%. Перегляд дизайну сповільнив роботи на компонентах, яких стосуються зміни. Після затвердження оновленого плану влада може запровадити додаткові об’їзди в районі будівництва. Частину попередніх обмежень руху вже скасували, щоб полегшити пересування.

Будівництво естакади офіційно розпочали 15 вересня 2025 року в межах другого етапу проєкту дороги Макурді—Дев’ята миля з розділеними проїзними частинами. Естакада є частиною першої ділянки цього маршруту. Данладі також повідомив, що на приблизно 150 кілометрах дороги Макурді—Отупко—Дев’ята миля—Енугу роботи дійшли до шару перед укладанням асфальту, а фінальне асфальтове покриття виконано орієнтовно на 87 кілометрах.

Читай нас у