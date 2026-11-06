Нігерія прийме Африканські глобальні ігри моди у 2028 році — Premium Times Nigeria

Нігерія прийме Африканські глобальні ігри моди у 2028 році. Учасники з різних країн змагатимуться у семи дисциплінах, присвячених дизайну, ремеслам, роботі з текстилем та інноваціям, повідомляє Premium Times Nigeria.

Ініціатором змагань виступає Конфедерація африканської моди (CAFA). Організація заявила, що проєкт має об’єднати дизайнерів, інвесторів і представників урядів для презентації африканської творчості та пошуку ділових можливостей у модній індустрії континенту.

Змагання раз на три роки

Президент CAFA Ааре Лай Лабоде оголосив про плани в Лагосі під час заходу до першої річниці Хартії розвитку африканської індустрії моди. Захід відбувся паралельно з вікендом Creative Africa Nexus 2026.

За задумом CAFA, ігри проводитимуть раз на три роки, чергуючи африканські країни та міжнародних господарів. Країни-учасниці також мають додавати нитку до спільного виробу, який назвали World Cloth.

Змагання є частиною ширшої стратегії CAFA з розвитку африканської модної та текстильної галузей через зміни політики, локальне виробництво, інвестиції й міжнародне партнерство.

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Хартія та текстильне виробництво

Лабоде заявив, що африканська модна економіка оцінюється у 60 мільярдів доларів, хоча її потенціал, за його оцінкою, може сягати 500 мільярдів доларів. Серед проблем він назвав недостатню виробничу інфраструктуру, обмежене фінансування та слабкі професійні стандарти.

За наведеними ним даними ЮНЕСКО за 2023 рік, бавовну виробляють 37 із 54 африканських країн. Водночас континент щороку експортує текстиль приблизно на 15,5 мільярда доларів, а імпортує текстиль, одяг і взуття на 23,1 мільярда доларів.

Нігерія підписала Хартію розвитку африканської індустрії моди 5 листопада 2025 року, ставши першою країною, що приєдналася до цієї рамки. CAFA також вивчає можливість партнерств з Австрією та Туреччиною для створення центральної текстильної фабрики, яка обслуговуватиме африканські країни.

За даними CAFA, Руанда рухається до формалізації участі в хартії та може стати другою країною-учасницею і першою у Східній Африці. Організація також веде обговорення з Ліберією та Ганою.

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