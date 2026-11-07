Нігерія проведе форум із представниками 126 країн — Premium Times Nigeria

У столиці Нігерії Абуджі з 15 до 22 листопада відбудеться Всесвітній форум зі зв’язків із громадськістю (WPRF), на який мають прибути представники профільних інститутів зі 126 країн. Президент Нігерії Бола Тінубу буде головним господарем заходу, а президент Замбії Хакаінде Хічілема виступить із ключовою промовою. Президент Кенії Вільям Руто має взяти участь як спеціальний почесний гість, повідомляє Premium Times Nigeria.

Учасники та програма

Про склад учасників повідомив президент Глобального альянсу зі зв’язків із громадськістю та управління комунікаціями Джастін Ґрін під час програми цифрової кампанії форуму в Абуджі. За його словами, на захід також очікують представників Світового банку, Африканського союзу, Інтерполу, Всесвітньої митної організації та Європейської комісії.

Ґрін заявив, що участь у форумі візьмуть понад 28 високих комісарів різних країн, губернатори штатів та інші поважні гості. Тема форуму — «Відповідальна комунікація: голос світу».

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Відповідальна комунікація

WPRF об’єднує фахівців зі зв’язків із громадськістю, експертів із комунікацій, науковців, представників органів, що формують політику, та інших учасників для обговорення тенденцій і викликів у галузі. Серед тем — етична комунікація, суспільна довіра, професійні стандарти, а також вплив нових технологій, соціальних мереж, дезінформації та поширення неправдивої інформації на публічну комунікацію.

Президент Нігерійського інституту зі зв’язків із громадськістю Айк Неліаку закликав комунікаційників, зокрема інфлюенсерів і молодих фахівців, дотримуватися принципів доброчесності та відповідальної комунікації задля мирного співіснування в країні. Він також звернувся до членів інституту й молодих професіоналів із закликом активно долучатися до форуму.

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