Нігерія схвалила ₦631,3 млрд на дев’ять дорожніх проєктів — Premium Times Nigeria

Федеральна виконавча рада Нігерії схвалила виділення близько ₦631,3 млрд на дев’ять дорожніх інфраструктурних проєктів по всій країні. Рішення ухвалили на засіданні ради під головуванням президента Боли Ахмеда Тінубу в Абуджі, повідомляє Premium Times Nigeria.

Найбільші дорожні контракти

Міністр робіт Девід Умагі заявив, що проєкти передбачають будівництво, реконструкцію та реабілітацію важливих дорожніх коридорів. На реконструкцію 95-кілометрової дороги Етуке—Окені—Анкпа—Отопа у штаті Когі затвердили ₦167 млрд.

Ще ₦209 млрд спрямують на реконструкцію 81,1-кілометрової дороги Адо—Ілаве—Ілумаба—Іколе у штаті Екіті; до проєкту також входить міст. На дорогу Тунго—Карамті, що з’єднає штати Адамава і Тараба, схвалили ₦62 млрд. Проєкт передбачає п’ять мостів.

Ремонт доріг і регіональний коридор

Рада також погодила ₦20,257 млрд на 18-кілометрову дорогу, що з’єднає Асіаго з автошляхом Порт-Харкорт—Енугу. Додаткові ₦30 млрд призначили для ремонтних робіт на пошкоджених ділянках дороги Іст—Вест.

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Окремо схвалено ₦11,33 млрд на дорожній проєкт, який раніше виконувала влада штату Абія. За словами міністра, рішення ухвалили після припинення фінансування за схемою податкових кредитів Nigerian National Petroleum Company Ltd. На реабілітацію 17-кілометрової ділянки дороги Сокото—Ілела, маршруту A1, затвердили ще ₦28,218 млрд.

Умагі також повідомив, що першу 118-кілометрову ділянку дороги Абуджа—Кадуна—Зарія завершили за 30 місяців, зокрема 81 кілометр збудували із залізобетонним покриттям. Роботи на другій ділянці завдовжки 164 кілометри наближаються до завершення: залишилося прокласти 16 кілометрів. Увесь 375-кілометровий коридор Абуджа—Кадуна—Зарія—Кано планують обладнати сонячним вуличним освітленням.

Також міністр сказав, що представники країн уздовж прибережного шосе Лагос—Абіджан мають обговорити механізм фінансування проєкту. За запропонованою схемою Африканський банк розвитку надаватиме позики країнам-учасницям для фінансування їхніх ділянок траси.

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