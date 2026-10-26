Нігерія з шістьма країнами просуває морський заповідник — Premium Times Nigeria

Нігерія разом із шістьма країнами Західної Африки просуває пропозицію щодо створення морської охоронюваної території з високим рівнем захисту у відкритому морі, в зоні зближення Гвінейської та Канарської течій. Нігерія працює над ініціативою через Західноафриканський координаційний комітет BBNJ, повідомляє Premium Times Nigeria.

Позицію Нігерії представила національна координаторка країни за Конвенцією про біологічне різноманіття Сікеаде Егбувало під час заходу BBNJ First Movers, присвяченого досягненню глобальної цілі 30×30. Вона передбачає збереження щонайменше 30% суходолу та морських акваторій світу до 2030 року.

Регіональна координація

За словами Егбувало, для ефективного захисту океану країнам необхідно діяти спільно, адже морські екосистеми та пов’язані з ними джерела заробітку не обмежуються державними кордонами. Зона зближення Гвінейської та Канарської течій має важливе значення для біорізноманіття, міграційних видів і рибних популяцій, що пов’язують відкрите море з національними водами.

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Нігерійська представниця наголосила, що виконання цілі 30×30 не має зводитися лише до формального визначення частки захищеного океану. За її словами, мережі морських охоронюваних територій мають бути екологічно репрезентативними, взаємопов’язаними та належно керованими. Співпраця країн, як вона зазначила, дасть змогу об’єднувати наукові ресурси, обмінюватися морськими даними та визначати райони, де захист матиме найбільший екологічний ефект.

Рибальство, контроль і фінансування

Егбувало також закликала поєднувати охорону моря з управлінням рибальством, продовольчою безпекою та захистом прибережних громад. Під час оцінювання запропонованої території Нігерія враховувала види, важливі для харчування, економіки й культури місцевих спільнот, зокрема потреби дрібних рибалок, жінок, залучених до переробки та торгівлі рибою, й інших користувачів океану.

Серед ключових умов ініціативи представниця Нігерії назвала моніторинг, контроль і правозастосування, зокрема спільне спостереження, супутниковий нагляд, обмін даними про переміщення суден і взаємодію з регіональними рибальськими організаціями. Вона також вказала на потребу у фінансуванні, технологіях і розвитку спроможностей країн, що розвиваються, для реалізації Угоди BBNJ ООН про збереження та стале використання морського біорізноманіття за межами національної юрисдикції.

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