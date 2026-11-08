Нігерія заявила про затримання громадян ПАР у наркосправах — Daily Maverick

У Нігерії представник Національного агентства з боротьби з наркотиками (NDLEA) Франсіс Окогун заявив, що відомство останніми місяцями затримувало громадян ПАР, яких підозрюють у ввезенні наркотиків до країни. Під час брифінгу силових структур в Абуджі 5 листопада він також сказав, що південноафриканці нібито допомагають картелям переправляти партії наркотиків із Нігерії до інших частин світу, повідомляє Daily Maverick.

Справи про героїн і кокаїн

У вересні NDLEA повідомило, що 38-річну Джессіку Енн Вілл із ПАР засудили в Нігерії до 25 років ув’язнення за ввезення 5,75 кг героїну. Її затримали в липні в міжнародному аеропорту імені Ннамді Азіківе в Абуджі: за даними агентства, у багажі жінки знайшли 14 блоків героїну. NDLEA стверджує, що під час перевірки вона намагалася використати свого трирічного сина, аби уникнути ретельного огляду.

Агентство також заявило, що Вілл прибула до Абуджі з Камбоджі через Доху. За версією NDLEA, вона була учасницею транснаціональної мережі торгівлі наркотиками разом із чоловіком або партнером. Daily Maverick зазначає, що партнера Вілл, імовірно, затримали в ПАР у липні.

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7 жовтня в міжнародному аеропорту Муртали Мухаммеда в Лагосі затримали іншу громадянку ПАР, ідентифіковану як Qhina Beauty. NDLEA заявило, що в її двох дорожніх сумках виявили 36,65 кг кокаїну, розділеного на 30 блоків. За даними відомства, жінка мала вилетіти до ПАР через Доху та заявила слідчим, що за успішне доставлення вантажу їй обіцяли 20 тис. рандів.

Ще одне затримання

У жовтні в аеропорту Порт-Гаркорт, за повідомленням NDLEA, затримали громадянку ПАР Джессі Гебаше. Агентство стверджує, що в її багажі було приховано майже 33 кг канабісу. Вона, за даними відомства, летіла з Таїланду через Доху та під час допиту заявила про попередні перевезення наркотиків через інші африканські країни.

Окогун виступив із цими заявами на тлі суперечок щодо тверджень про причетність громадян Нігерії до організованої злочинності та наркоторгівлі в ПАР. Уряд ПАР повідомляв, що станом на 7 липня 2026 року через систему кримінального правосуддя країни пройшли понад 500 громадян Нігерії у справах про різні правопорушення.

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