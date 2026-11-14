Нігерія застерегла пасажирів із хворобами щодо транзиту через Аддис-Абебу — BBC News

Міністерство закордонних справ Нігерії застерегло громадян, передусім людей із супутніми захворюваннями, щодо транзиту через міжнародний аеропорт Боле в Аддис-Абебі, Ефіопія. Відомство повідомило, що цього року під час транзиту через ефіопську столицю померли нігерійці, які мали проблеми зі здоров’ям.

Ризики для пасажирів

Як повідомляє BBC News, нігерійське МЗС вважає, що підвищений ризик мають пасажири із серцево-судинними та респіраторними захворюваннями. Міністерство закликало людей, чий стан може погіршуватися на значній висоті, виявляти обережність під час планування маршруту через Аддис-Абебу та завчасно отримати медичну консультацію.

Водночас у відомстві наголосили, що не мають на меті відмовляти громадян від поїздок через ефіопську столицю. Імена померлих і причини їхньої смерті міністерство не оприлюднило.

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Висота Аддис-Абеби

Аддис-Абеба розташована на висоті 2334 метри над рівнем моря та є однією з найвисокогірніших столиць світу. Аеропорт Боле є великим вузлом авіасполучення між Африкою, Близьким Сходом і Азією та щороку обслуговує мільйони пасажирів.

Експерти зазначають, що на великій висоті повітря розріджене, тому до кровотоку надходить менше кисню. Через це серцю доводиться працювати інтенсивніше, що може спричинити ускладнення у людей із хворобами серця або легень. Навіть у здорових людей нестача кисню може викликати запаморочення, втому й задишку.

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