Асоціація нігерійських авторів (ANA) закликала федеральний уряд Нігерії надати економічним реформам «людського виміру», оскільки багато жителів країни потерпають від економічних труднощів і зниження рівня життя. Із такою заявою президент ANA Усман Аканбі виступив 30 жовтня в Абуджі на відкритті 45-го міжнародного конгресу організації у письменницькому містечку імені Маммана Джії Ваци, повідомляє Premium Times Nigeria.

Аканбі визнав, що уряд здійснює, за його словами, масштабні структурні реформи та працює над розвитком інфраструктури. Водночас він наголосив, що їхню успішність слід вимірювати насамперед впливом на добробут громадян. Президент асоціації заявив, що реформи, навіть якщо вони мають добрі наміри, не повинні сприйматися населенням як покарання.

За його словами, влада має відновлювати суспільну довіру та давати молодим нігерійцям підстави вірити в краще майбутнє. Аканбі також вважає, що добробут населення має залишатися одним із центральних орієнтирів державної політики.

Безпека та дороги

Очільник ANA закликав федеральний уряд активізувати зусилля для подолання небезпеки в країні. За його словами, письменники та інші люди, які подорожують дорогами, наражаються на ризики викрадень, збройних пограбувань та інших загроз.

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Аканбі звернув увагу на складний стан шляхів у внутрішніх районах країни, зокрема на зруйновані мости й занедбані дороги. Він зазначив, що поряд із запропонованими прибережними та прикордонними трасами більше уваги варто приділяти шляхам, які з'єднують ферми з ринками, а села — з містами.

Заява перед виборами 2027 року

Президент асоціації також застеріг політиків і їхніх прихильників від провокаційної поведінки в міру підготовки до загальних виборів 2027 року. Він закликав учасників політичного процесу до стриманості, щоб виборча конкуренція не переросла у ворожнечу чи насильство.

Тема конгресу ANA — «Література, безпека і місце Нігерії у світі». Аканбі заявив, що небезпека впливає не лише на життя та засоби до існування людей, а й обмежує творчість та інтелектуальний розвиток. За таких умов, за його словами, фермерам важко дістатися полів, торговцям — безпечно подорожувати, а дітям — відвідувати школу.

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