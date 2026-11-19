Національний інститут старіння США, що входить до складу NIH, виділив 43 млн доларів на п’ятирічне розширення міжнародного спостережного дослідження спадкової ранньої хвороби Альцгеймера. Фінансування отримає проєкт Dominantly Inherited Alzheimer Network Observational Study, який координує Медична школа Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, штат Міссурі. Як повідомляє News-Medical, кошти мають дати змогу вдвічі збільшити кількість учасників дослідження.

Дослідження спадкової форми хвороби

Мережу DIAN започаткували у 2008 році. Відтоді до спостереження залучили понад 750 людей із сімей, у яких трапляються рідкісні генетичні мутації, що спричиняють розвиток хвороби Альцгеймера в молодому віці. Якщо один із батьків є носієм такої мутації, кожна дитина має 50-відсоткову ймовірність успадкувати її. Майже всі носії мутацій згодом мають деменцію, часто у віці 40–50 років.

Учасники проходять однакові тести пам’яті, сканування мозку, а також аналізи крові й спинномозкової рідини. Дослідники порівнюють дані людей, які успадкували мутацію, з показниками їхніх родичів без неї. Приблизно три чверті учасників на момент вступу до проєкту не мали симптомів, що дає змогу спостерігати ранні безсимптомні стадії хвороби.

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Підтримка профілактичних випробувань

За словами директора мережі, професора неврології Еріка Макдейда, передбачуваний вік появи симптомів у таких сім’ях дозволяє відстежувати розвиток захворювання за 20 і більше років до порушень пам’яті. Він зазначив, що біологічні процеси при цій спадковій формі подібні до значно поширенішої хвороби Альцгеймера з пізнім початком.

Спостережний проєкт також слугує групою для порівняння у клінічних випробуваннях Knight Family DIAN Trials Unit, де учасники отримують експериментальні препарати. Окреме міжнародне профілактичне випробування вивчає, чи може препарат, спрямований на амілоїд, запобігти утворенню амілоїдних бляшок у людей, яким до очікуваного початку симптомів залишається до 25 років.

Нове фінансування також передбачає розвиток роботи в Латинській Америці, дослідження людей-носіїв мутацій, у яких симптоми не розвинулися навіть після очікуваного віку їх появи, та тривале спостереження за учасниками, які отримують імунотерапію проти амілоїду.

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