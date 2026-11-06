NIH пов’язав два PFAS із ER-негативним раком молочної залози — News-Medical

Дослідники Національних інститутів здоров’я США (NIH) виявили зв’язок між вищими рівнями двох пер- і поліфторалкільних речовин (PFAS) у плазмі крові та більшою частотою естроген-рецептор-негативного, або ER-негативного, раку молочної залози. Йдеться про перфтороктанову кислоту (PFOA) та перфтороктансульфонову кислоту (PFOS), повідомляє News-Medical.

Результати дослідження

Науковці виміряли 17 видів PFAS у зразках крові, зібраних за кілька років до того, як учасницям встановили онкологічний діагноз. Учасниці з найвищими рівнями PFOA мали на 67% вищу частоту ER-негативного раку молочної залози, ніж група з найнижчими показниками цієї речовини. Для PFOS частота була на 93% вищою — майже вдвічі.

Ці показники відображають відносну різницю між досліджуваними групами, а не індивідуальну ймовірність захворіти на рак. Водночас чіткого зв’язку між рівнями PFOA і PFOS та загальним ризиком раку молочної залози дослідники не встановили.

Кого охопило дослідження

Аналіз ґрунтується на даних Sister Study, яку проводить Національний інститут екологічних наук NIH. Основне дослідження охопило 50 884 жінки віком від 35 до 74 років зі США та Пуерто-Рико, залучених у 2003–2009 роках. На момент участі в жодної з них не було діагностовано рак молочної залози, однак кожна мала рідну або неповнорідну сестру з таким діагнозом.

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Для аналізу PFAS дослідники включили 1 609 жінок, у яких згодом розвинувся рак молочної залози, а також порівняльну групу з 2 269 учасниць. Результати опублікували в журналі Journal of Clinical Oncology.

Чому вивчали цей тип пухлин

ER-негативні пухлини не мають рецепторів, через які естроген сприяє росту ракових клітин. Порівняно з пухлинами, чутливими до естрогену, вони зазвичай агресивніші та пов’язані з гіршими результатами. Автори припустили, що PFAS можуть впливати на ризик через негормональні біологічні механізми, зокрема зміни активності генів або імунної системи, однак ці механізми у дослідженні не перевіряли.

PFOA і PFOS належать до групи PFAS, які часто називають «вічними хімікатами», оскільки вони важко розкладаються в довкіллі та можуть роками зберігатися в організмі. Ці сполуки значною мірою припинили використовувати та замінили новими PFAS, тому науковці закликали окремо оцінити можливі ризики, пов’язані із замінниками.

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