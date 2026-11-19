У США конгресмен-республіканець Нік Бегіч, за прогнозом Decision Desk HQ, здобуде другий термін у Палаті представників від Аляски. Він представляє єдиний виборчий округ штату в нижній палаті Конгресу.

Як повідомляє The Hill, Decision Desk HQ прогнозував Бегічу 51,35% голосів проти 48,65% у його найближчого суперника — незалежного кандидата Білла Гілла. Демократи підтримали Гілла.

Учасники перегонів

У чотиристоронніх загальних виборах також брали участь демократ Ерік Гафнер і кандидат від Лібертаріанської партії Джеймс Макдермотт. Демократ Метт Шульц зупинив свою кампанію до праймеріз, заявивши, що «сама демократія перебуває під загрозою», та закликав прихильників підтримати Гілла.

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Після літніх непартійних праймеріз Демократична партія Аляски також підтримала Гілла, а не Гафнера. Видання повідомляло, що Гафнер не має зв’язків зі штатом і перебуває в ув’язненні в Нью-Йорку.

Історія мандата

Бегіч здобув цей мандат для республіканців у 2024 році, перемігши демократку Мері Пелтолу. Аляску традиційно вважають штатом, де переважають республіканці, однак виборці раніше підтримували незалежних кандидатів і поміркованих демократів. Зокрема, незалежний Білл Вокер був обраний губернатором у 2014 році, а Пелтола перемогла на позачергових виборах до Палати представників у 2022 році та згодом здобула повний термін.

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