Німа Момені отримав від 16 років до довічного ув’язнення — The Guardian

Суд у Сан-Франциско, США, призначив технічному консультанту Німі Момені покарання від 16 років до довічного ув’язнення за вбивство другого ступеня засновника Cash App Боба Лі. Момені, якому 42 роки, перебуває в окружній в’язниці Сан-Франциско від кінця квітня 2023 року, коли його затримали у справі про загибель Лі, повідомляє The Guardian.

Виступи на слуханні

На слуханні щодо призначення покарання виступили родичі обох чоловіків і сам Момені. Донька загиблого Скаут Лі, якій на час убивства батька було 14 років, сказала судді, що після його смерті її світ був зруйнований. Вона заявила, що Момені забрав у неї не лише батька, а й найкращого друга.

Мати засудженого Махназ Таярані закликала суд врахувати все життя її сина, а не лише його злочин. Момені попросив вибачення та заявив, що ніколи не мав наміру завдати комусь болю чи страждань.

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Обставини справи

Боб Лі створив мобільний платіжний сервіс Cash App, а на момент смерті був директором із продукту криптовалютної компанії MobileCoin. Його загибель у 2023 році викликала широкий резонанс у технологічній галузі США.

Прокуратура стверджувала, що Момені розлютився на Лі через те, що той познайомив його молодшу сестру Хазар Еліасснію з наркодилером. За словами Еліасснії, цей чоловік дав їй GHB та інші наркотики, а потім сексуально напав на неї. Прокурори заявили, що 4 квітня 2023 року Момені відвіз Лі у віддалене місце під мостом Бей-Брідж, поранив його ножем із кухні сестри та залишив помирати.

Під час судового процесу Момені наполягав, що діяв у межах самооборони. Він заявляв, що Лі нібито першим напав на нього з ножем після суперечки. Після тижня нарад присяжні визнали Момені винним у вбивстві другого ступеня.

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