Німеччина готує правову основу для відповіді на кібератаки — Anadolu Agency

У Німеччині створюють законодавчу основу для дій у відповідь у кіберпросторі, заявив міністр внутрішніх справ Александер Добріндт на щорічній осінній конференції Федерального відомства кримінальної поліції в Берліні. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Відповідь на гібридні атаки

Під час виступу Добріндт згадав нещодавні кібератаки на системи охолодження та заморожування в супермаркетах Франції, Німеччини й інших європейських країн. Він назвав ці інциденти гібридною атакою наступного рівня та сказав, що вона потребує відповіді такого ж рівня.

За словами міністра, для суб’єктів гібридних загроз необхідно збільшити наслідки, ризики та витрати. Добріндт додав, що готовий запровадити відповідні заходи.

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Оцінка загроз

Добріндт попередив, що Російська Федерація — держава-агресор — є головним суб’єктом гібридних загроз. За його словами, такі атаки також походять з Ірану та Північної Кореї.

Як зазначає агентство, останніми роками кібератаки проти Німеччини посилилися. Їхніми цілями ставали аеропорти, залізниця, державні служби, промисловість та інша критична інфраструктура.

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