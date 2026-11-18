Німеччина та Австрія закликали вивести європейський бізнес TikTok з-під контролю китайської компанії ByteDance та передати його європейському власнику. Берлін і Відень заявили, що це має допомогти захистити дані користувачів і обмежити вплив Китаю на соціальну мережу, повідомляє Politico.

Посилання на досвід США

Ініціативу висунули державний міністр з питань культури Німеччини Вольфрам Ваймер і державний секретар Австрії з цифрових питань Александер Прелль. Вона наслідує розвиток подій у США, де президент Дональд Трамп торік домігся відокремлення американського бізнесу TikTok. Китайська ByteDance зберегла приблизно 20% у новій американській компанії.

Американський президент спочатку обґрунтовував такий крок міркуваннями національної безпеки. Німецькі та австрійські посадовці тепер пропонують подібний підхід для Європи.

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Заяви про ризики для демократії

У спільній заяві Ваймер і Прелль наголосили, що TikTok має близько 200 млн користувачів у ЄС і відіграє значну роль у формуванні громадської думки та суспільній участі. Роль платформи під час виборів уже перевіряють у межах Закону ЄС про цифрові послуги. Органи захисту даних також оштрафували TikTok через передачу даних європейських користувачів до Китаю.

Посадовці назвали TikTok видимою загрозою для демократичного суспільства. На їхню думку, вирішення проблеми має починатися з ByteDance через її орієнтацію на китайські інтереси та досі незрозумілі можливості доступу китайської держави до даних мільйонів європейських користувачів.

Заяву оприлюднили напередодні зустрічі міністрів культури в Брюсселі. Ваймер і Прелль закликали інші країни ЄС приєднатися до ініціативи, однак не уточнили, якою саме може бути європейська структура власності TikTok. Компанія TikTok не відповіла на запит про коментар.

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