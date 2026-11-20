Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані під час зустрічі в Берліні, Німеччина, обговорили перспективи створення нової регіональної безпекової архітектури на Близькому Сході. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на спільну заяву сторін.

Катарського еміра зустріли з військовими почестями на віллі Борзіг. Після переговорів тет-а-тет Штайнмаєр і Аль Тані провели зустрічі у складі делегацій.

Конфлікт за участі Ірану та Ормузька протока

Основними темами стали двосторонні відносини, дипломатичні зусилля для припинення конфлікту за участі Ірану та ситуація в Ормузькій протоці. У спільній заяві зазначили, що президент Німеччини висловив солідарність із Катаром у зв’язку з тим, що документ назвав невиправданими атаками Ірану.

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Лідери також обговорили шляхи припинення конфлікту та зняття блокади в Ормузькій протоці. Окремо йшлося про середньо- і довгострокові можливості для діалогу, зміцнення довіри та нової системи регіональної безпеки.

Пропозиція конференції

Штайнмаєр представив катарському емірові ідею конференції з безпеки та співробітництва на Близькому Сході. Сторони домовилися продовжити обмін думками щодо цієї пропозиції.

Аль Тані запросив президента Німеччини на Дохійський форум, який відбудеться 5–6 грудня, щоб обговорити ініціативу з іншими зацікавленими сторонами регіону. Також Німеччина і Катар підтвердили намір посилювати партнерство, засноване на спільних економічних і безпекових інтересах, міжнародному праві та мирному врегулюванні конфліктів.

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