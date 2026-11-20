Німеччина та Польща планують до урядових консультацій у січні підготувати дорожню карту для реалізації оборонної угоди, укладеної влітку. Про це після переговорів у Варшаві заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками зустрічі з польським колегою Владиславом Косіняком-Камишем, повідомляє Der Spiegel.

Співпраця військових і оборонної промисловості

За словами Пісторіуса, реалізація домовленостей має зміцнити тісну взаємодію збройних сил двох країн та їхню спільну відповідальність за Європу. Косіняк-Камиш наголосив, що Варшава й Берлін насамперед хочуть розвивати кооперацію в оборонній промисловості.

Спільні ініціативи компаній, за його словами, мають зменшити залежність Європи від інших континентів, убезпечити ланцюги постачання та забезпечити достатній обсяг виробництва озброєнь. Оборонну угоду країни підписали в червні для протидії загрозі з боку Росії, держави-агресора.

Оборона східного флангу НАТО

Пісторіус також повідомив про чинну військову співпрацю для захисту східного флангу НАТО. У межах навчань Grand Eagle Німеччина перекидає через Польщу понад 2 тисячі військовослужбовців, близько 50 гусеничних і 650 колісних машин.

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Німеччина підтримує Польщу в протиповітряній обороні системами Patriot та винищувачами Eurofighter. Від літа інженерні підрозділи обох держав спільно будують оборонні позиції.

Заяви про історичну відповідальність

Пісторіус зазначив, що нинішня тісна співпраця Німеччини й Польщі не є само собою зрозумілою з огляду на історичні обставини та збереження негативних настроїв щодо Німеччини в частини польського суспільства. Під час візиту до меморіалу колишнього нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау він застеріг від посилення екстремістських і націоналістичних течій у Європі.

Міністр також планує відвідати у Варшаві могилу Невідомого солдата, територію колишнього Варшавського гетто та пам'ятник Варшавському повстанню.

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