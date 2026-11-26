Німеччина готує розширення програми добровільного повернення сирійців у 2027 році. Розмір виплат може зрости до 8 тисяч євро на одного дорослого, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на німецьку газету Bild. Офіційно уряд ФРН нові суми виплат ще не підтвердив.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини переглядає систему фінансової допомоги для добровільного повернення у 2027 році. План передбачає спрощення консультацій, пришвидшення процедур і підвищення прозорості. Наразі родина з чотирьох осіб може одержати до 3,6 тисячі євро, а також компенсацію витрат на переліт.

Повернень менше, ніж очікувала влада

За даними, наведеними Bild, із січня до жовтня 2026 року за державною підтримкою до Сирії повернулися 5468 сирійців. Ще приблизно 3 тисячі осіб виїхали без фінансової допомоги. Запропоновані зміни мають збільшити кількість добровільних виїздів, яка досі не відповідала урядовим цілям.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц неодноразово заявляв, що Берлін заохочуватиме сирійців, які прибули до країни після початку громадянської війни у Сирії в 2011 році, повертатися та долучатися до відбудови країни. У березні на спільній пресконференції із президентом Сирії Ахмадом аш-Шараа Мерц заявив, що впродовж наступних трьох років до Сирії, як очікується, повернуться близько 80% сирійців, які нині живуть у Німеччині. Водночас він зазначив, що добре інтегрованим сирійцям, які бажають залишитися, дозволять це зробити.

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Житло в Сирії та прямі рейси

Німеччина також планує підтримати житлові проєкти в Сирії. Державний банк розвитку KfW має спрямувати 20 мільйонів євро з федерального бюджету на ремонт або будівництво приблизно 1500 житлових одиниць для орієнтовно 10 тисяч людей, які повернуться. Реалізація проєкту запланована на 2027–2029 роки.

Німецьке агентство міжнародного співробітництва GIZ у лютому запустило пілотний проєкт у пошкодженому війною районі Джобар у Дамаску. Він має допомогти забезпечити житлові й майнові права, зокрема через консультаційний центр для тих, хто повертається та має претензії на власність.

За інформацією Bild, добровільному поверненню можуть також сприяти прямі авіарейси між Німеччиною та Сирією. Авіакомпанія Eurowings планує з січня 2027 року виконувати рейси з Гамбурга щопонеділка, а квиток в один бік коштуватиме приблизно 200 євро. Додаткові щотижневі рейси з Берліна, Дюссельдорфа та Штутгарта також заплановані на цей місяць.

За офіційними даними, у Німеччині живуть близько 1,28 мільйона людей із сирійським міграційним походженням. Приблизно 30% із них мають громадянство Німеччини, а ще 292 тисячі осіб перебувають під субсидіарним захистом.

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