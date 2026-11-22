Німеччина не підтримає проєкт рішення кліматичної конференції в Анталії — Der Spiegel
Німеччина не підтримає фінальний проєкт рішення кліматичної конференції ООН в Анталії, Туреччина. Федеральний міністр довкілля Карстен Шнайдер заявив, що документ у нинішньому вигляді не є прийнятним для Німеччини.
Третя версія документа
Як повідомляє Der Spiegel, Шнайдер розкритикував фінальний проєкт, підготовлений турецьким головуванням конференції. За його словами, Німеччина не може погодитися з третьою версією тексту, яку представили учасникам перед завершальним пленарним засіданням.
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За даними видання, у проєкті немає положення про відмову від викопного палива. Саме це стало причиною неприйнятності документа для Німеччини.
Реакція Франції
Голосування за декларацію саміту мало відбутися з 9:00 за місцевим часом у пленарній залі Anadolu. Пропозиції турецького головування також відкинула міністерка довкілля Франції Монік Барбю. Вона заявила, що нова версія тексту є ще слабшою за попередню.