Німеччина не підтримає фінальний проєкт рішення кліматичної конференції ООН в Анталії, Туреччина. Федеральний міністр довкілля Карстен Шнайдер заявив, що документ у нинішньому вигляді не є прийнятним для Німеччини.

Третя версія документа

Як повідомляє Der Spiegel, Шнайдер розкритикував фінальний проєкт, підготовлений турецьким головуванням конференції. За його словами, Німеччина не може погодитися з третьою версією тексту, яку представили учасникам перед завершальним пленарним засіданням.

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За даними видання, у проєкті немає положення про відмову від викопного палива. Саме це стало причиною неприйнятності документа для Німеччини.

Реакція Франції

Голосування за декларацію саміту мало відбутися з 9:00 за місцевим часом у пленарній залі Anadolu. Пропозиції турецького головування також відкинула міністерка довкілля Франції Монік Барбю. Вона заявила, що нова версія тексту є ще слабшою за попередню.

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