Німеччина не виконає кліматичних цілей на 2030 і 2040 роки — Tagesschau

Німеччина не досягне власних кліматичних цілей на 2030 і 2040 роки, а також ризикує не виконати кінцеву мету — досягнення кліматичної нейтральності до 2045 року. Такий висновок у травні зробила Експертна рада з питань клімату; на це також вказують актуальні дані аналітичного центру Agora Energiewende, повідомляє Tagesschau.

За даними видання, викиди парникових газів у країні скорочуються недостатньо швидко. Екологічні та природоохоронні організації пов'язують це з політикою уряду канцлера Фрідріха Мерца та міністерки економіки Катерини Райхе.

Критика урядової політики

Критики, зокрема, згадують паливну знижку, боротьбу німецького уряду в Брюсселі за скасування запланованої заборони двигунів внутрішнього згоряння та заплановане відтермінування європейського регулювання викидів метану. Вони також вказують на закон про модернізацію будівель, який, за їхніми словами, дає змогу використовувати опалення нафтою та газом після 2045 року.

Побоювання викликає й обговорювана в Бундестазі реформа Закону про відновлювані джерела енергії. За оцінкою Tagesschau, вона може сповільнити розвиток вітрової та сонячної енергетики. Кліматолог Ніклас Гьоне з New Climate Institute заявив, що не бачить достатніх дій уряду для стримування зміни клімату, а нинішні рішення, на його думку, можуть у перспективі збільшити викиди.

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Мережі та накопичувачі

У Бергхюлені на Швабському Альбі, де живе близько 2 тисяч людей, громада виробляє приблизно у шість разів більше «зеленої» електроенергії, ніж споживає. Тут працюють вітроустановки, сонячні панелі на громадських і приватних дахах та енергетичний кооператив.

Однак інвестор не реалізував проєкт великого акумуляторного сховища для надлишкової електроенергії через бюрократичні перешкоди. Мер Бергхюлена Лукас Вальтер зазначив, що інвестори насамперед скаржаться на повільне розширення електромереж і невизначеність щодо параметрів реформи Закону про відновлювані джерела енергії.

У вересні міністр довкілля Карстен Шнайдер представив план поступової відмови Німеччини від вугілля, нафти й газу. Водночас Greenpeace заявляє, що Шнайдер не має достатньої підтримки всередині уряду для реалізації ефективної кліматичної політики.

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