Німеччина обрала Крістіана Фройдінга новим керівником Бундесверу — Anadolu Agency

У Німеччині міністр оборони Борис Пісторіус обрав генерал-лейтенанта Крістіана Фройдінга наступним керівником Бундесверу. Про це Міністерство оборони Німеччини повідомило в четвер, 6 листопада, передає Anadolu Agency.

Призначення у лютому 2027 року

55-річний Фройдінг нині очолює сухопутні війська Німеччини. До виконання обов’язків на новій посаді він має приступити в лютому 2027 року.

Він замінить генерала Карстена Броєра, якого раніше цього року обрали головою Військового комітету НАТО. Фройдінг перейде на нову посаду з посади командувача сухопутних військ, яку обіймає нині.

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Повноваження нового керівника

Як найвищий за рангом офіцер Бундесверу, Фройдінг відповідатиме за стратегічний напрям розвитку збройних сил і розбудову їхніх спроможностей. Призначення означає кадрову зміну на найвищій військовій посаді Німеччини, яка має відбутися в лютому 2027 року.

До того як минулого року очолити сухопутні війська, Фройдінг координував військову допомогу Україні, яку надавав Берлін.

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