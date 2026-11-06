Німеччина обрала Крістіана Фройдінга новим керівником Бундесверу — Anadolu Agency
У Німеччині міністр оборони Борис Пісторіус обрав генерал-лейтенанта Крістіана Фройдінга наступним керівником Бундесверу. Про це Міністерство оборони Німеччини повідомило в четвер, 6 листопада, передає Anadolu Agency.
Призначення у лютому 2027 року
55-річний Фройдінг нині очолює сухопутні війська Німеччини. До виконання обов’язків на новій посаді він має приступити в лютому 2027 року.
Він замінить генерала Карстена Броєра, якого раніше цього року обрали головою Військового комітету НАТО. Фройдінг перейде на нову посаду з посади командувача сухопутних військ, яку обіймає нині.
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Повноваження нового керівника
Як найвищий за рангом офіцер Бундесверу, Фройдінг відповідатиме за стратегічний напрям розвитку збройних сил і розбудову їхніх спроможностей. Призначення означає кадрову зміну на найвищій військовій посаді Німеччини, яка має відбутися в лютому 2027 року.
До того як минулого року очолити сухопутні війська, Фройдінг координував військову допомогу Україні, яку надавав Берлін.