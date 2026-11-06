Німеччина перенесла запуск маркування умов утримання тварин до жовтня 2027 — Der Spiegel

Бундестаг Німеччини схвалив нове перенесення старту обов’язкового державного маркування м’яса за умовами утримання тварин. Запуск системи, який раніше відклали до 1 січня 2027 року, тепер запланований на 1 жовтня 2027 року, повідомляє Der Spiegel.

Рішення ухвалили голосами парламентських фракцій, що входять до урядової коаліції. Причиною назвали потребу в додатковому часі для реалізації реформи системи, передбаченої коаліційною угодою.

Третє перенесення запуску

Закон про державне маркування ухвалив попередній уряд Німеччини у 2023 році після кількох невдалих спроб запровадити таку систему. Маркування має інформувати покупців про умови утримання тварин на фермах.

Спочатку система мала запрацювати 1 серпня 2025 року для свинини в супермаркетах. Відтоді дату запуску переносили вже втретє, зокрема на прохання федеральних земель.

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Система передбачає п’ять категорій — від рівня «стійло», що відповідає законодавчо встановленому мінімуму, до категорії «біо». Із 2019 року торговельні мережі застосовують добровільне власне маркування з такими самими рівнями для м’яса свиней, великої рогатої худоби та птиці.

Заперечення Єврокомісії

Уряд планує поширити маркування не лише на супермаркети, а й на ресторани. Також він хоче включити до обов’язкової системи імпортне м’ясо, тоді як нині вимога стосується лише продукції внутрішнього виробництва. Проте Європейська комісія висловила заперечення щодо цього підходу.

Представник Соціал-демократичної партії Єнс Беренс заявив, що додатковий термін дасть змогу продовжити діалог із Єврокомісією. Представниця Християнсько-демократичного союзу Крістіна Штумпп наголосила, що без включення іноземної продукції конкуренція буде викривленою на шкоду німецьким виробникам.

Організація із захисту тварин Vier Pfoten розкритикувала нове відтермінування, водночас підтримавши збереження системи маркування. Вона закликала усунути її недоліки та чіткіше пояснювати стандарти, які стоять за категоріями утримання тварин.

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