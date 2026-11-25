Німеччина планує спрямувати на оборону у 2027 році €139,4 млрд — на €31,2 млрд більше, ніж передбачено на 2026 рік. Бюджетний комітет уже схвалив відповідний план, який мають винести на голосування парламенту, повідомляє Anadolu Agency.

Видатки на оборону зростуть

Загальна сума складатиметься з €109,7 млрд у регулярному оборонному бюджеті та €29,6 млрд зі спеціального фонду для Бундесверу, створеного у 2022 році. Ці показники враховують коригування, внесене бюджетним комітетом.

На військові закупівлі планують спрямувати понад €60 млрд. Кошти передбачені на літаки, обладнання та інфраструктуру в межах курсу Берліна на досягнення вищих цільових показників НАТО щодо оборонних витрат.

Допомогу та внески до ООН скоротять

Водночас бюджет Міністерства розвитку Німеччини у 2027 році має зменшитися до €9,58 млрд проти €10,05 млрд у 2026-му. Скорочення становитиме приблизно €470 млн.

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Менше коштів планують спрямувати на двосторонню державну співпрацю, кризове врегулювання та відбудову. Видатки, пов’язані з кризами, мають скоротитися майже на 40%.

Внески до ООН та інших міжнародних організацій через Міністерство розвитку планують зменшити з €515,9 млн у 2026 році до €442,7 млн у 2027-му. У бюджеті Міністерства закордонних справ внесок Німеччини до ООН має скоротитися з €517,2 млн до €309,5 млн, а загальна категорія платежів ООН та міжнародним організаціям — з €887,8 млн до €680 млн.

Частину зниження пояснюють звичайним трирічним графіком платежів на операції ООН з підтримання миру: у 2027 році Німеччина має сплатити лише 50% відповідного внеску.

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