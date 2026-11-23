Уряд Німеччини планує щомісяця переказувати по €10 на інвестиційні рахунки для кожної дитини та підлітка віком від шести до 18 років. Програма Frühstartrente, або «рання стартова пенсія», має заохотити довгострокові накопичення на старість і частково зменшити тиск на державну пенсійну систему, повідомляє Deutsche Welle.

Як працюватиме програма

Кошти з таких рахунків не можна буде використати до досягнення пенсійного віку. Нинішній план передбачає можливість переведення заощаджень до приватних пенсійних рахунків. Інвестиційний дохід не оподатковуватиметься в період накопичення, а податок стягуватимуть лише під час виведення коштів.

За урядовими розрахунками, €1440, які держава внесе протягом 12 років, за середньої річної дохідності 7% можуть зрости приблизно до €53 тисяч до виходу людини на пенсію. Батьки та родичі також зможуть поповнювати рахунок. За додаткових внесків у €50 на місяць обсяг накопичень може сягнути €300 тисяч.

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Демографічний тиск і критика економістів

Пенсійна система Німеччини зазнає дедалі більшого навантаження через старіння населення та низьку народжуваність. У 1960-х роках на одного пенсіонера припадало шість платників внесків, тоді як нині — лише двоє. Коефіцієнт народжуваності становить 1,32 дитини на одну жінку, а населення працездатного віку, за оцінкою банку LBBW, скорочується приблизно на 1% щороку через демографічні зміни.

На фінансування виплат держава щороку спрямовує до системи обов’язкового пенсійного страхування понад €123 млрд — майже чверть федерального бюджету. Професор Мюнхенського технічного університету Аксель Берч-Зупан вважає, що ранній початок заощаджень є доцільним завдяки складному відсотку, однак сама програма не розв’яже системних проблем пенсійної моделі.

Економісти також застерігають, що державні внески можуть більше допомогти заможним родинам, які мають можливість додатково інвестувати. Інститут Ifo критикує схему як розподіл коштів, які держава потім повертає через податки. Водночас уряд заявляє, що програма дасть усім дітям старт на ринку капіталу незалежно від достатку їхніх сімей та сприятиме фінансовій грамотності.

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