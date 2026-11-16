Німеччина планує з 2027 року підтримувати пенсійні інвестиційні рахунки — Tagesschau

У Німеччині з початку 2027 року планують запровадити державну підтримку пенсійних інвестиційних рахунків для приватних накопичень на старість. Новий механізм має стати законодавчою заміною Riester-Rente для нових договорів і стимулювати людей інвестувати кошти на ринку капіталу, зокрема у глобально диверсифіковані біржові фонди.

Як повідомляє Tagesschau, за даними Бундесбанку, понад 3,5 трлн євро заощаджень жителів Німеччини перебувають на поточних рахунках або приносять лише мінімальний дохід на депозитах та ощадних вкладах. Фінансовий експерт Кассельського університету Крістіан Кляйн зазначив, що на фондовому ринку інвестує лише кожен п'ятий житель країни.

Державні доплати до внесків

За даними федерального уряду, за кожен заощаджений євро держава доплачуватиме 50 центів, якщо річний внесок не перевищує 360 євро. На внески понад цю суму і до 1 800 євро передбачена доплата у 25 центів за євро. Максимальна базова державна підтримка становитиме 540 євро на рік за умови відповідних внесків.

Сім'ї з дітьми зможуть отримати додатково по 300 євро на кожну дитину. Експерт із пенсійних накопичень порталу Finanztip Крістоф Гоммель вважає, що новий рахунок насамперед розрахований на тих, хто має намір довгостроково збільшити майбутню пенсію.

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Вибір між дохідністю та гарантіями

Учасники зможуть обирати моделі з вищим потенціалом дохідності, зокрема інвестиції в ETF із глобально диверсифікованими акціями, або гарантійні продукти. Водночас Кляйн застеріг, що гарантії повернення вкладених коштів знижують очікувану дохідність і, відповідно, розмір майбутньої пенсії.

В опитуванні понад тисячі учасників, проведеному під керівництвом Кляйна, три чверті респондентів заявили, що можуть уявити інвестиції через такий пенсійний рахунок. Водночас більш ніж половина хотіли б гарантій повного повернення кожного вкладеного євро.

Чинні договори Riester-Rente можна буде продовжувати поповнювати: автоматичного скасування чи переведення до нової системи не передбачено. Однак із 2027 року нові договори за старою моделлю укладати буде неможливо. Уряд також планує запропонувати власний стандартний інвестиційний рахунок, але його параметри та дата запуску поки не визначені.

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