У Німеччині федеральна влада та залізничний концерн Deutsche Bahn уклали нову фінансову угоду. За даними Der Spiegel, вона передбачає спрямування рекордних 83 мільярдів до залізничної мережі компанії. В обмін концерн має продемонструвати конкретний прогрес, інакше йому загрожуватимуть штрафи.

Фінансування з умовами

Нова домовленість пов’язує державне фінансування інфраструктури з результатами, яких Deutsche Bahn повинна досягти надалі. Кошти мають надійти саме до залізничної мережі концерну.

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Очікування пасажирів

Deutsche Bahn обіцяє поліпшення, однак Der Spiegel порушує питання, коли їх відчують клієнти компанії. За підписом до фото в матеріалі, на головному вокзалі Франкфурта ситуація з пунктуальністю залишається драматичною. Саме конкретний прогрес у роботі мережі є умовою нової фінансової угоди.

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