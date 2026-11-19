У Німеччині просувають ідею закріпити довгострокове фінансування України в наступному семирічному бюджеті ЄС, щоб майбутнє залучення коштів не могла одноосібно заблокувати одна держава. Про це повідомляє Politico Europe з посиланням на посадовців, обізнаних із бюджетними переговорами.

Берлін пропонує надати Євросоюзу додатковий фінансовий резерв для залучення позик на підтримку Києва понад €100 млрд, які Європейська комісія вже запропонувала передбачити для України. Такий механізм дозволив би залучати кошти в майбутньому без потреби одразу погоджувати значні видатки.

Механізм голосування

Ухвалення наступного багаторічного бюджету ЄС і пов’язаного з ним механізму потребуватиме одностайної підтримки держав-членів. Водночас Німеччина прагне, щоб подальші рішення про залучення коштів для України ухвалювалися кваліфікованою більшістю. За даними співрозмовника Politico Europe, це ускладнило б блокування підтримки Києва окремим урядом.

Ініціатива, за інформацією видання, може зустріти спротив Угорщини, Чехії та Словаччини, які вимагали можливості не брати участі у фінансуванні допомоги Україні. Питання обговорюють напередодні спеціального саміту ЄС, запланованого на 26–27 листопада.

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Вимоги Берліна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти пов’язав підтримку Берліном нового бюджету ЄС із залученням ще €45 млрд для України у 2027 році та визначенням фінансової перспективи з 2028 року. Німеччина є найбільшим платником до бюджету ЄС, загальний обсяг якого становить €2 трлн.

Представник Єврокомісії повідомив Politico Europe, що на виплату відсотків за чинними позиками може припасти понад €40 млрд. Це становитиме значну частину зі €100 млрд, запропонованих для України в межах семирічного бюджету, і може створити потребу в додатковому фінансуванні після закриття поточних потреб.

Німецькі посадовці також побоюються, що винятки для менших держав можуть створити прецедент для більших країн. У матеріалі згадано можливу перемогу лідерки французького Національного об’єднання Марін Ле Пен на президентських виборах у Франції, запланованих на квітень.

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