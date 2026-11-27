Уряд Німеччини запропонував запровадити на рівні ЄС нову модель винагороди для правовласників від постачальників генеративного штучного інтелекту. Йдеться про випадки, коли ШІ створює тексти, музику або відео, що конкурують із творами, створеними людьми. Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на позицію німецького уряду для консультацій ЄС щодо авторського права.

Виплати через організації колективного управління

За задумом уряду Німеччини, правовласники мають отримувати справедливу частку доданої вартості, створеної завдяки використанню систем ШІ в Євросоюзі. Кошти планують спрямовувати правовласникам через організації колективного управління правами.

На такі виплати зможуть претендувати правовласники, які безоплатно надали свої твори для навчання ШІ-моделей. Ті, хто заперечує проти використання своїх робіт для навчання систем, зможуть і надалі домовлятися з постачальниками ШІ про індивідуальні ліцензійні угоди.

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Захист медіа та єдині правила

Німецький уряд також звернув увагу на роботу ШІ-систем, які шукають актуальні медіаматеріали в інтернеті, аналізують їх і стисло викладають у власних відповідях. На думку уряду, через це медіакомпанії можуть втрачати відвідувачів сайтів, а отже — рекламні та передплатні доходи. У документі наголошується на необхідності забезпечити економічну життєздатність медіа, збереження плюралізму та різноманіття думок.

Німеччина хоче, щоб усі постачальники ШІ-моделей на ринку ЄС підтверджували дотримання європейського авторського права незалежно від місця навчання моделей. Також пропонується спростити для правовласників процедуру відмови від використання творів для навчання ШІ та перевірку дотримання такої відмови. Водночас уряд Німеччини застеріг, що нові правила можуть підвищити вартість базових ШІ-моделей або обмежити їхню доступність.

Німеччина та ще 14 країн ЄС раніше закликали Єврокомісію якнайшвидше подати законодавчу пропозицію щодо посилення авторського права в добу ШІ. У робочій програмі Єврокомісії на другий квартал 2027 року заплановано законодавчий пакет, який стосуватиметься й авторського права, однак його конкретний зміст поки не визначений.

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