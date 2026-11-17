У Берліні, Німеччина, збірна Німеччини розгромила Нідерланди з рахунком 5:0 у матчі Ліги націй і посіла перше місце у групі A2, вийшовши до чвертьфіналу турніру. Як повідомляє Channel NewsAsia, Флоріан Вірц оформив дубль, а чотири з п’яти голів господарі забили протягом 18 хвилин другого тайму.

Перебіг матчу

Нідерланди могли відкрити рахунок, однак Доніелл Мален із близької відстані пробив головою вище воріт. На іншому боці поля Деррі Шерхант спершу поцілив у стійку, а на 41-й хвилині змістився з лівого флангу та відправив м’яч у верхній кут воріт. Це був перший гол 24-річного вінгера «Фрайбурга» за національну команду.

На 60-й хвилині Вірц подвоїв перевагу Німеччини ударом лівою ногою з-за меж штрафного майданчика — м’яч влетів у ворота від дальньої стійки. Через п’ять хвилин Ніко Шлоттербек головою реалізував штрафний Браяна Груди. На 71-й хвилині Груда асистував Вірцу, а на 77-й сам відзначився після того, як Шерхант знову влучив у стійку.

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Турнірне становище

Німеччина, Нідерланди та Греція завершили груповий етап із 11 очками. Греки в домашньому матчі перемогли Сербію 1:0 завдяки голу Георгіоса Масураса на 69-й хвилині. Нідерланди посіли друге місце та пройшли далі, Греція стала третьою, а Сербія не набрала жодного очка.

П’ятий гол Німеччини забезпечив їй перше місце за різницею голів в очних матчах. Для нідерландців це була перша поразка після призначення Хаві Ернандеса головним тренером у серпні. Востаннє збірна Нідерландів поступалася з різницею у п’ять м’ячів у міжнародному матчі 1959 року, коли Західна Німеччина перемогла її 7:0 у Кельні.

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