Німеччина схвалила газовий резерв вартістю до 1,8 млрд євро — Der Spiegel

Федеральний уряд Німеччини схвалив створення стратегічного резерву газу. Про рішення кабінету міністрів повідомляє Der Spiegel. За даними видання, законопроєкт оцінює початкові витрати на формування резерву у 1,2–1,8 млрд євро.

Витрати для споживачів

Законопроєкт передбачає, що ці витрати оплачуватимуть споживачі. Зазначена оцінка стосується саме формування запасу. Der Spiegel також пише, що стратегічний резерв планують запровадити швидко.

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Призначення резерву

Резерв має забезпечити постачання газу. У підписі до фотографії Der Spiegel зазначає, що міністерка економіки Катаріна Райхе вказує на роль резерву у забезпеченні постачання.

Статтю опублікували 11 листопада 2026 року, її автор — Маркус Беккер. Час публікації, зазначений на сторінці, — 14:48.

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