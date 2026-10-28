Німеччина та Японія вивчатимуть співпрацю над винищувачем — Anadolu Agency

Німеччина та Японія вивчатимуть можливість співпраці у розробці винищувача нового покоління. Про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у Японії, в Токіо, під час спільної пресконференції з прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі, повідомляє Anadolu Agency.

Оборонна співпраця

Мерц сказав, що Берлін і Токіо прагнуть поглиблювати оборонні відносини, щоб сприяти безпеці та стабільності в Європі й Індо-Тихоокеанському регіоні. За його словами, країни посилюватимуть взаємодію в галузі озброєнь через спільні проєкти зі створення інноваційних оборонних спроможностей.

Канцлер зазначив, що в цьому контексті сторони мають намір вивчити можливість співробітництва у розробці бойових літаків. Для цього вже підготували відповідний мандат.

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Інші напрями домовленостей

Санае Такаїчі, за даними Kyodo News, також повідомила про домовленість зміцнювати ланцюги постачання критично важливих мінералів і співпрацю в оборонній промисловості. За її словами, Німеччина та Японія планують посилити стратегічне партнерство в широкому спектрі напрямів і залишаються відданими підтриманню міжнародного порядку та глобальної стабільності.

Країни також створять механізм діалогу високого рівня щодо штучного інтелекту та заохочуватимуть співпрацю приватного сектору у передових технологіях, зокрема в ядерному синтезі й водневій енергетиці.

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