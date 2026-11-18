Уряд Німеччини вирішив висунути професора Принстонського університету Маркуса Бруннермаєра на посаду головного економіста Європейського центрального банку. Про рішення федерального кабінету повідомив заступник речника уряду Штеффен Маєр, пише Tagesschau. Раніше кандидатуру 57-річного науковця запропонував міністр фінансів Ларс Клінгбайль.

Досвід у фінансах і монетарній політиці

Бруннермаєр є професором економіки в американському Принстонському університеті. Він виріс у баварському Ландсгуті та вивчав економіку в Регенсбурзі. Його дослідницькі інтереси охоплюють фінансові ринки, монетарну політику та макроекономічну стабільність.

Науковець також має міжнародний досвід участі в дорадчих органах з питань економічної та фінансової політики, серед яких Міжнародний валютний фонд, Федеральний резервний банк Нью-Йорка та Бундесбанк. Уряд Німеччини назвав його видатним економістом.

Головний економіст Commerzbank Йорг Кремер назвав Бруннермаєра міжнародно визнаним фахівцем і зазначив, що його дослідження лежать на перетині фінансових ринків та монетарної політики. Кремер також оцінив його як прихильника монетарної політики, орієнтованої на стабільність.

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Можлива заміна у 2027 році

Головний економіст ЄЦБ готує рішення Ради ЄЦБ щодо відсоткових ставок і стратегії та бере участь у формуванні засад європейської монетарної політики. Нині цю посаду обіймає ірландець Філіп Лейн. Бруннермаєр може замінити його в середині 2027 року.

Висунення кандидатури є частиною ширшого оновлення керівництва ЄЦБ. Президентка банку Крістін Лагард заявила про намір достроково залишити посаду 7 лютого 2027 року, хоча її повноваження мали тривати до кінця жовтня того ж року. Серед кандидатів на її посаду називають колишнього керівника центрального банку Нідерландів Клааса Кнота та очільника Банку міжнародних розрахунків Пабло Ернандеса де Коса. Франція висловила перевагу на користь Ернандеса де Коса.

Остаточне призначення Бруннермаєра не гарантоване. Керівники держав і урядів країн єврозони узгоджують кадрові рішення з Європейським парламентом і Радою ЄЦБ, а розподіл посад між представниками різних країн також відіграє роль.

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