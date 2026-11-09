Німеччина закликала продовжити непрямі переговори США та Ірану — Anadolu Agency

У Парижі Німеччина закликала до деескалації та продовження непрямих переговорів між Сполученими Штатами й Іраном для дипломатичного врегулювання конфлікту. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив про це після переговорів із колегами з G7 та державним секретарем США Марко Рубіо, повідомляє Anadolu Agency.

Заклик до дипломатичного рішення

За словами Вадефуля, він не бачить військового рішення проблеми. Німеччина, наголосив глава МЗС, твердо підтримує продовження непрямих контактів Вашингтона і Тегерана та перебуває у постійному зв’язку з партнерами в регіоні.

Вадефуль також закликав Іран продемонструвати політичну волю в переговорах і зробити конкретні кроки до врегулювання. Він зазначив, що західні країни зберігатимуть економічні обмеження та санкції, доки не побачать суттєвої готовності Тегерана обговорювати критичні питання.

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Умови та наступна зустріч

До таких питань німецький міністр відніс свободу судноплавства в Ормузькій протоці, переконливу відмову від будь-якої програми зі створення ядерної зброї та відповідальну поведінку в регіоні, яка не загрожує існуванню інших держав.

Крім того, Берлін планує на початку грудня прийняти наступну зустріч глав МЗС країн E4 — Італії, Франції, Великої Британії та Німеччини — разом із представниками Туреччини, Єгипту, Саудівської Аравії та Пакистану. На ній мають обговорити деескалацію напруженості та просування дипломатичних рішень.

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