Німеччина запропонувала дозволити повернення ділянок для морських ВЕС — Tagesschau

Міністерство економіки Німеччини пропонує одноразово дозволити енергетичним компаніям добровільно повернути окремі ділянки для будівництва морських вітропарків. Ініціатива має увійти до запланованих змін Закону про морську вітроенергетику, повідомляє Tagesschau.

Пропозиція стосується ділянок, проданих на аукціонах у 2023–2024 роках, які до торгів не проходили попереднього обстеження Федеральним морським і гідрографічним агентством. На цих майданчиках планували збудувати вітропарки загальною потужністю 9,5 гігавата — це майже вдвічі більше за нинішні потужності морської вітроенергетики країни.

Умови повернення ділянок

Скористатися можливістю повернути проєкти компанії зможуть протягом кількох тижнів на початку наступного року. Сплачені авансові платежі та забезпечення, які для кожного проєкту становлять сотні мільйонів євро, не повертатимуть. Водночас компаніям мають компенсувати витрати на попередні дослідження; за даними співрозмовників видання, відшкодування може сягнути близько 9 млн євро.

Після цього ділянки планують повторно виставити на торги та освоїти протягом п’яти років. Компанія, яка поверне проєкт, не зможе знову претендувати на ту саму ділянку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Відтермінування платежів і проблеми з мережею

Для девелоперів, які вирішать продовжувати проєкти, міністерство передбачає відстрочення мільярдних ліцензійних платежів. Це має дати змогу спершу отримати дохід від виробництва електроенергії, а вже потім здійснювати великі виплати.

Проблемою для галузі залишаються затримки з підключенням вітропарків до електромережі. Девелопери зможуть вимагати компенсації лише в разі порушення зобов’язального гарантованого строку підключення. Однак для проєктів, які нині перебувають під питанням, таких дат ще немає, а терміни підключення під час понад дворічного планування неодноразово переносилися.

Компанії BP, TotalEnergies, RWE, EnBW і Luxcara вказують, що через зростання витрат і перенесення строків підключення економічні підстави багатьох проєктів суттєво погіршилися. Галузь також просить продовжити стандартний строк експлуатації морських ВЕС із 25 до 35 років, проте цієї норми поки немає в документі з ключовими положеннями.

Читай нас у