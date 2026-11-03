Німеччина збереже присутність у Лівані після завершення UNIFIL — The National

Німеччина має намір зберегти присутність у Лівані після завершення миротворчої місії ООН UNIFIL наприкінці 2026 року. Берлін продовжить навчати та підтримувати ліванських військових, зокрема у морській сфері, заявив заступник міністра оборони Німеччини Нільс Шмід.

Як повідомляє The National, Рада Безпеки ООН у серпні 2025 року востаннє продовжила мандат UNIFIL до грудня 2026 року. Після цього місія має розпочати впорядковане виведення персоналу. UNIFIL, заснована 1978 року, працює на півдні Лівану: контролює ситуацію вздовж Блакитної лінії, що розділяє Ліван та Ізраїль, і допомагає ліванській армії поширювати державну владу на півдні країни.

Майбутній формат присутності

За словами Шміда, формат можливої наступної міжнародної місії ще не узгоджений. Європейські держави обговорюють, чи працюватиме вона на підставі нового мандата ООН або в межах Європейського Союзу. Провідну роль у цих консультаціях відіграють Італія, Франція та Іспанія, до них мають долучитися й інші європейські країни.

Німеччина не планує направляти до Лівану наземні війська. Її внесок і надалі буде зосереджений на морському напрямку. Берлін уже багато років бере участь у морському компоненті UNIFIL, зокрема навчає та підтримує ВМС Лівану. У складі морських сил місії служить німецький фрегат, а цей компонент очолює німецький командувач.

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Підтримка ліванської армії

Шмід також заявив, що Німеччина запевнила уряд Лівану у подальшій підтримці армії та наголосила на необхідності, щоб держава була єдиним суб’єктом, відповідальним за безпеку. Він закликав Бейрут продовжувати роззброєння збройних угруповань і недержавних акторів.

Ліван узяв на себе зобов’язання роззброїти недержавні групи, зокрема рух «Хезболла». Водночас ці зусилля неодноразово зупинялися через військову силу угруповання, підтримку з боку Ірану та обмежені можливості ліванської армії. Ліванські посадовці також заявляли, що присутність ізраїльських військових на півдні країни заважає армії завершити розгортання там.

Окремо міністри закордонних справ ЄС у жовтні погодили створення трирічної цивільно-військової місії для консультативної та навчальної підтримки ліванських збройних сил і служб внутрішньої безпеки. Ця ініціатива не замінюватиме UNIFIL та не перебере на себе її миротворчі й моніторингові функції на півдні Лівану.

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