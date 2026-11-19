У Німеччині стрімко зростають ціни на газ, що також веде до подорожчання електроенергії. Політики та експерти побоюються, що взимку країна може зіткнутися з енергетичним ціновим шоком.

Зростання цін на енергію

Про тенденцію до різкого подорожчання газу повідомляє Der Spiegel. Видання зазначає, що підвищення цін на газ впливає на вартість електроенергії.

Ризики для Німеччини

За оцінкою, наведеною у виданні, політики й експерти остерігаються такого зимового зростання цін, яке уряд уже не зможе пом’якшити.

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У підписі до фото із села в Нижній Саксонії зазначено, що в Німеччині дорожчають газ, електроенергія та мазут.

Матеріал опублікували 19 листопада 2026 року о 12:12. Його автор — Маркус Беккер. У заголовку публікації ситуацію названо загрозою енергетичного цінового шоку для країни взимку.

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