Німецька контррозвідка попередила керівників про медові пастки — Der Spiegel

У Німеччині Федеральне відомство з охорони конституції попередило керівників у політиці та бізнесі про ризики так званих медових пасток, які іноземні розвідки можуть використовувати для шпигунства. Йдеться про встановлення особистих стосунків із потенційними цілями, щоб створити ситуації, здатні їх скомпрометувати.

Як повідомляє Der Spiegel, у відомстві заявили, що осіб для таких операцій систематично відбирають та вивчають. Надалі на них можуть чинити тиск або схиляти до свідомої чи несвідомої співпраці.

Справа навколо Nvidia

Приводом для попередження стала інформація про позашлюбний зв’язок керівника Nvidia Дженсена Хуанга з підприємницею. За повідомленнями медіа, американські органи влади вважають, що вона може мати зв’язки з китайською розвідкою. Китай відкидає звинувачення в тому, що міг спрямувати проти Хуанга ймовірну агентку.

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Голова парламентського комітету Бундестагу з контролю за спецслужбами Марк Генріхманн заявив Handelsblatt, що китайські розвідувальні служби можуть намагатися налагоджувати контакти з керівництвом німецьких компаній. За його словами, німецькі підприємства та дослідницькі установи, які працюють у ключових технологіях, є привабливими цілями для іноземних розвідок.

Ризики для середнього бізнесу

Президент служби захисту конституції Тюрингії Штефан Крамер вважає дуже ймовірним, що китайські спецслужби цікавляться також німецькими топменеджерами та їхнім особистим оточенням. Він наголосив, що об’єктом розвідки можуть бути не лише корпоративні дані, а й люди, які очолюють компанії.

За словами Крамера, загроза стосується не лише великих корпорацій із фондового індексу DAX. Особливо привабливими цілями можуть бути інноваційні середні компанії, часто світові лідери у вузьких технологічних нішах. Він порадив насторожитися, якщо нові знайомі надто швидко намагаються встановити довірливі стосунки, виявляють надмірний особистий інтерес, обіцяють незвичні ділові переваги або неодноразово запитують відомості поза межами мети ділового контакту.

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