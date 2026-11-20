Німецька мережа універмагів Galeria планує закрити магазини на бульварі Курфюрстендамм у Берліні, вулиці Гое Штрассе в Кельні та площі Роткройцплац у Мюнхені. Рішення зачепить приблизно 400 працівників, повідомляє Tagesschau.

Причини закриття

Договори оренди трьох магазинів спливають навесні 2027 року, заявив тимчасовий керуючий у справі про банкрутство Франк Кебекус. За його словами, у Берліні та Мюнхені компанія не змогла досягти домовленості з новими власниками нерухомості. Кельнський універмаг, за оцінкою Кебекуса, є надто великим для економічно рентабельної роботи.

На початку жовтня Galeria вчетверте за шість років подала заяву про банкрутство. Робота у нинішніх 83 філіях поки триває, однак у межах процедури їх перевіряють на рентабельність. Компанія назвала високі витрати на оренду та утримання об'єктів однією з головних проблем поряд із загальною економічною ситуацією.

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Можливе подальше скорочення

За даними співрозмовників dpa, обізнаних із ситуацією, Galeria може закрити понад половину нинішніх магазинів, залишивши від 30 до 40 локацій. Handelsblatt і Süddeutsche Zeitung також повідомляли про список можливих закриттів, який має бути оприлюднений до кінця грудня. За їхніми даними, підставою є внутрішній документ консалтингової компанії Roland Berger для потенційних інвесторів.

Як пише Handelsblatt, у фінансовому році 2025/26, що завершився наприкінці вересня, чистий збиток Galeria становив 248 млн євро. Süddeutsche Zeitung повідомила, що за перші два тижні листопада виторг знизився на 9,6% у річному вимірі, а валовий дохід — на 13,7%, попри спроби стимулювати продажі знижками.

Компанія шукає нового власника. Термін подання необов'язкових пропозицій сплив у четвер, а кількість потенційних покупців, за наявними даними, може сягати 20. Нового власника прагнуть знайти до кінця грудня. Наразі Galeria має 11 250 працівників, які до цього часу отримуватимуть виплати у зв'язку з банкрутством.

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