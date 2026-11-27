У Німеччині оборонна компанія Rheinmetall знизила прогноз продажів на 2030 рік до 33–37 млрд євро проти попередньої оцінки на рівні близько 45 млрд євро. За даними CNBC, оновлені орієнтири компанія представила під час заходу Capital Markets Day.

Обережніший прогноз

Новий прогноз передбачає обережніший підхід до планування у підрозділах Rheinmetall, що займаються військовими машинами, а також озброєнням і боєприпасами. Компанія скоригувала оцінки з урахуванням нових виробничих потужностей і затримок у реалізації проєктів.

У презентації Rheinmetall зазначила, що ринкові можливості не змінилися, однак компанія змінила підхід до їхнього планування. Вона також повідомила про намір зберігати гнучкість на динамічному ринку, дотримуючись обережнішої середньострокової стратегії.

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Реакція ринку

У п'ятницю в середині ранкової торговельної сесії акції Rheinmetall зросли на 3,4%. Це відбувалося на тлі зростання європейського оборонного сектору.

Оновлений прогноз оприлюднили після кількох невдач компанії. Зокрема, було скасовано великий контракт на будівництво військових кораблів F126 для німецьких збройних сил.

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