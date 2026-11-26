Німецька профспілка IG Metall і роботодавці досягли тарифної угоди — Der Spiegel
У Німеччині профспілка IG Metall і роботодавці металевої та електротехнічної промисловості досягли угоди в тарифній суперечці. Про це після переговорів, що тривали понад 24 години, повідомило правління профспілки.
Чотири раунди переговорів
Як пише Der Spiegel, домовленості передували чотири раунди переговорів. У тарифному конфлікті брали участь представники працівників і роботодавців металевої та електротехнічної промисловості Німеччини.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Попереджувальні страйки
Видання назвало цей раунд переговорів особливо складним. Упродовж кількох днів IG Metall посилювала тиск на роботодавців цілоденними попереджувальними страйками, домагаючись поліпшення їхньої пропозиції.
У повідомленні не наведено умов домовленості між профспілкою та роботодавцями. Також видання не уточнило зміст пропозиції роботодавців, поліпшення якої вимагала профспілка під час страйків.