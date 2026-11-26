У Німеччині профспілка IG Metall і роботодавці металевої та електротехнічної промисловості досягли угоди в тарифній суперечці. Про це після переговорів, що тривали понад 24 години, повідомило правління профспілки.

Чотири раунди переговорів

Як пише Der Spiegel, домовленості передували чотири раунди переговорів. У тарифному конфлікті брали участь представники працівників і роботодавців металевої та електротехнічної промисловості Німеччини.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Попереджувальні страйки

Видання назвало цей раунд переговорів особливо складним. Упродовж кількох днів IG Metall посилювала тиск на роботодавців цілоденними попереджувальними страйками, домагаючись поліпшення їхньої пропозиції.

У повідомленні не наведено умов домовленості між профспілкою та роботодавцями. Також видання не уточнило зміст пропозиції роботодавців, поліпшення якої вимагала профспілка під час страйків.

Читай нас у