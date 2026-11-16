У Німеччині Федеральна розвідувальна служба (BND) розглядає версію, як її колишній співробітник Манфред Д. міг роками вивозити з відомства документи, зокрема секретні. За даними Tagesschau, у колишнього президента BND Августа Ханнінга слідчі вилучили понад 2 тисячі документів.

Генеральна прокуратура Німеччини підозрює Манфреда Д. у тому, що він роками передавав колишньому керівникові таємні матеріали служби. Слідство припускає, що Ханнінг міг використовувати цю інформацію у своїй консультативній діяльності. Також перевіряють підозру, що внутрішні дані BND могли потрапити за кордон. Захисник Ханнінга заперечує ці твердження.

Можливі прогалини в безпеці

За даними WDR, NDR і Süddeutsche Zeitung, у BND розглядають версію, що Манфред Д. використовував привілеї особистого асистента президента служби. З дозволу він міг увечері користуватися транспортом керівництва для поїздок додому. За словами джерел у сфері безпеки, такі автомобілі під час виїзду з території відомства майже не контролювали.

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Внутрішнє розслідування також вивчає дані, за якими Манфред Д. неодноразово передавав охоронцям керівника BND роздруковані документи у сумці. Охоронці могли проходити контрольні пункти без звичайного огляду. Як асистент кількох президентів служби він мав доступ до електронних скриньок і календарів керівництва, а також міг друкувати секретні матеріали для підготовки робочих папок.

Перевірка парламенту

Манфред Д. перебуває під вартою, а рішення про висунення обвинувачення ще не ухвалено. Його адвокатка не прокоментувала запит журналістів. BND заявила, що принципово не коментує публічно питання, які можуть стосуватися розвідувальної діяльності, а також кадрові справи.

Парламентський контрольний орган Бундестагу після затримання Ханнінга і Манфреда Д. розпочав спеціальну перевірку. Контролери можуть вивчати документи BND, опитувати співробітників і запитувати інформацію. Манфред Д. був асистентом чотирьох керівників BND, а восени 2025 року його перевели до Пуллаха, після чого він невдовзі вийшов на пенсію. Окремо служба перевіряє його звіти про витрати на відрядження, зокрема перельоти бізнес-класом між Берліном і Мюнхеном у вихідні, які він нібито оформлював як службові поїздки.

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