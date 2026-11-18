У Німеччині Центральна служба із забезпечення виконання санкцій з’ясовує, чи могла Deutsche Treuinvest-Stiftung здійснювати платежі російському олігарху Петру Олеговичу Авену, який перебуває під санкціями ЄС із 2022 року. Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на спільне розслідування NDR, WDR і Süddeutsche Zeitung. На початку жовтня служба надіслала фонду запит щодо можливих переказів на користь Авена.

Пенсійні активи на 12 млрд євро

Deutsche Treuinvest-Stiftung тісно пов’язаний з DWS — компанією з управління активами, що є дочірньою структурою Deutsche Bank. DWS заснувала фонд і досі надає працівників, які ним керують та здійснюють контроль. Фонд у довірчому управлінні розпоряджається 12 млрд євро коштів для корпоративних пенсій кількох сотень компаній.

Згідно з листом служби, її слідчі, ймовірно, виявили рахунки Deutsche Treuinvest-Stiftung, які можуть бути пов’язані з Авеном. Він є співвласником люксембурзького холдингу LetterOne через міноритарну частку. LetterOne має непрямі частки в низці європейських та німецьких компаній, зокрема Wintershall Dea, яка передала фонду кошти для корпоративних пенсій в управління.

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Питання до санкційного та фінансового контролю

DWS заявила, що закон Німеччини про протидію відмиванню коштів не застосовується до фонду, однак санкційні перевірки проводять. Компанія не прокоментувала можливий зв’язок із Петром Авеном і не відповіла на запитання, чи подавала повідомлення про нього компетентним органам. DWS також стверджує, що фонд, на відміну від банків, не веде власних рахунків або рахунків цінних паперів.

Експерт із санкцій Саша Ломанн зі Stiftung Wissenschaft und Politik заявив, що санкційні вимоги поширюються також на міноритарні частки. На його думку, фонд щонайменше мав повідомити про зв’язок із підсанкційною особою. Дослідник фінансових ринків Ніколай Баденгооп із SAFE вважає, що заходи протидії відмиванню коштів і санкційні перевірки не можна розглядати окремо.

За даними DWS, Deutsche Treuinvest-Stiftung не перебуває під наглядом фінансового регулятора BaFin, а підконтрольний наглядовому органу при урядовому президіумі Дармштадта. За даними розслідування, цей орган перевіряє виконання статутної мети фонду, але не контролює процедури протидії відмиванню коштів або дотримання санкцій. BaFin не коментував конкретну справу. Ознак відмивання коштів у межах діяльності фонду наразі не виявлено.

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