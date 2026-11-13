Німецьке BSI попередило про вразливість систем Danfoss — Channel NewsAsia

Німецьке відомство з інформаційної безпеки BSI попередило, що деякі промислові системи охолодження данської компанії Danfoss залишаються вразливими до кібератак. Регулятор порадив за можливості відключати такі системи від мережі, а якщо це неможливо — захищати з'єднання за допомогою VPN.

Рекомендації для операторів

BSI також закликало менеджерів з IT-безпеки перевірити, чи можна встановити оновлення, доступні від виробника. Водночас відомство зазначило, що Danfoss ще не надала достатньої кількості програмних оновлень, які могли б протидіяти атакам.

У рекомендації BSI наголосило, що навіть нові виправлення не гарантують відсутності нових уразливостей у найближчому майбутньому. Тому промислові системи керування не мають бути безпосередньо доступними з інтернету.

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Атаки на холодильне обладнання

Як повідомляє Channel NewsAsia, минулого тижня кібератаки на холодильне обладнання європейських супермаркетів поширилися від Швеції до Бельгії. Через інциденти магазини були змушені викидати продукти. Щонайменше частина уражених холодильних установок використовувала технологію контролю температури Danfoss, яка також фігурувала під час подібної атаки у Франції місяцем раніше.

Минулого тижня США також попередили про кіберзагрозу для промислових систем охолодження.

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